ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

1 Cezaevi koğuşundan kitapların dünyasına Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışan hükümlüler, bir taraftan ülkenin dört bir yanındaki kütüphaneler için kitap tasnifi yaparken diğer yandan kitapların büyülü dünyasına dalıyorlar.

2 Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüğü an Dünyanın en yüksek ikinci kulesine yıldırım düştü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

3 Endonezya'da 7,7 şiddetinde deprem Endonezya'da sabah saatlerinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından az önce de 7,7 şiddetinde bir deprem oldu.

4 Arabanın altında ezilen çocuk yara almadan kurtuldu Hindistan'ın Mumbai şehrinde sokakta yere oturan ve oyun oynayan çocuğu araba çiğnedi.

5 Altan Elmas: Türkiye'de 6 ay sonra ev fiyatları artacak KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kampanyasının sona ermesiyle konut fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

6 Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.