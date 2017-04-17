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ÖSYM'den puan türü değişiklikleri uyarısı

Puan türü değişen yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adaylar, puanlarının hesaplanabilmesi için LYS'ye başvurmalı...

17.04.2017 - 14:01
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ÖSYM'den puan türü değişiklikleri uyarısı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiği kaydedildi.

PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN ALANLAR

Duyuruda, puan türü değişen programlara örnek olarak antrenörlük eğitimi, perfüzyon alanları gösterildi.

YÜKSEKOKUL DEĞİL FAKÜLTE OLDULAR

2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

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