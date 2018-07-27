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Boruları taşımak için hayatını riske attı

Konya'da bir sürücü kanalizasyon borularını taşımak için diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

İHA | 27.07.2018 - 17:23..
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Konya'da trafikte seyir halinde olan hafif ticari araçta kanalizasyon borularının taşınması ilginç görüntüler oluşturdu

Boruları taşımak için hayatını riske attı

Boruları taşımak için hayatını riske attan sürücü ViDEO

BORULARI TAŞIMAK İÇİN SÜRÜCÜLERİN HAYATINI RİSKE ATTI

Konya-Ankara karayolunda yolunda hafif ticari araç sürücüsünün kanalizasyon borularının bir ucu arka bagajda bir ucu da sağ ön camdan çıkmış bir şekilde ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi.

Boruları taşımak için hayatını riske attı

GÖRENLER TELEFONLA KAYDETTİ

Uzun bir süre trafikte doğabilecek tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücü diğer sürücülerinde hayatını hiçe saydı. Boruların olduğu aracın arkasında olan başka bir sürücü o anları telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, aracın bagajından sağ ön cama uzatılan kanalizasyon borularının araçla birlikte kapladığı alan sebebiyle yoldaki diğer araçlar için tehlike oluşturduğu gözlemlendi.

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