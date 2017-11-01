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Otobüs şoförü araç 'özel' dedi yolcuyu indirmek istedi

İzmit'te bir özel halk otobüsü şoförü tartıştığı kadını 'özel arabam' diyerek araçtan indirmek istedi.

01.11.2017 - 09:19
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Kocaeli İzmit'te bir halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen 2 kişiyi, araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark etti.

"ÖZEL ARABAM İN AŞAĞIYA"

Durağı geçtikten sonra duran otobüsün şoförü, otobüse binen 2 yolcuya, yavaş hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Yolcular da durağa yanaşmayıp ileri de durduğu için şoföre karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, otobüs şoförü yerinden kalkarak kadın yolcuya, "İner misiniz aşağıya." dedi. Kadın yolcu ve araçtaki diğer yolcular da şoföre, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Ancak otobüs şoförü bu kez de kadın yolcuya, "Konuşma, bu benim özel arabam" diye çıkıştı. Yolculardan biri ise "Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti. Yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmeye çalışan sürücü VİDEO

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