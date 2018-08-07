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Otobüs şoföründen yolcuları şaşırtan hareket

İstanbul'da bir otobüs şoförünün aracına binenleri kolonyayla karşıladığı anlar bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 07:17..
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İstanbul'da kavurucu sıcaklar 7'den 70'e herkesi bunaltmaya devam ediyor.

Güneşin altında adım atmak bile zorken, herkesin bir koşuşturma içinde olduğu İstanbul'da buna trafik çilesi de eklenince çekilmez bir hal alıyor.

YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Otobüs şoförlerinin tüm gün sıcaktan ve trafikten bunalıp sinirli olmasına alışkın olan İstanbullular bir otobüste hiç de beklemediği bir muameleyle karşılaştı. Otobüs sürücüsü aracına binen yolcuları kolonyayla karşıladı.

Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde herkesin sürücüyü şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

Yolcularını kolonya ile karşılayan otobüs şoförü VİDEO

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