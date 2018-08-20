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Otobüslerde eylül ayına kadar yer yok

Muş’un Malazgirt ilçesinde faaliyette bulunan firma yetkilileri yoğunluktan dolayı eylül ayına kadar yer olmadığını belirtti.

İHA | 20.08.2018 - 15:09..
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Kurban bayramı dolayısıyla Muş ve ilçelerine gelen otobüs firmalarında yer sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki aya kadar yer olmadığını belirten firma yetkilileri ek seferlere başvuracaklarını dile getirdiler. Malazgirt’te faaliyet gösteren Yeşil Muş Ovası Turizm Şirketi yetkililerinden Ümit Karıkutal, İstanbul’dan tek yönlü olarak büyük bir yoğunluk olduğunu ifade etti.

Otobüslerde eylül ayına kadar yer yok

"SEFERLER EYLÜL AYINDA NORMALE DÖNECEKTİR"

Bayramla birlikte dönüş yönünde de Eylül ayına kadar tüm seferlerin dolduğunu kaydeden Karıkutal, “Şuanda bir hafta 10 gündür İstanbul yönünden Muş’a ve diğer doğu illerimize gelen araçlarda yer olmadığı görülüyor. Ayrıca bayramla birlikte gidiş yönünde de Eylül ayının ilk günlerine kadar bütün otobüs firmalarının dolu olduğunu söyleyelim. Ancak iptal edilen bir biletle bazı yolculara yer sağlayabilmekteyiz. Eylül ayı itibariyle seferler normale dönecektir” dedi.

Otobüslerde eylül ayına kadar yer yok


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