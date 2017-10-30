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Otofaji nedir

Otofaji nedir? Otofaji hastası ne yapar? Otofaji örnekleri nelerdir?

30.10.2017 - 17:47
  1. Haberler
  2. Sağlık

otofaji

Son olarak Balıkesir Belediye Başkanlığı ve AK Parti'den istifa eden Ahmet Edip Uğur'un konuşmasında karşımıza çıkan 'otofaji' sözcüğüyle ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

OTOFAJİ NEDİR?

Otofaji; kişinin kendi vücut uzuvlarını yeme arzusuna verilen addır.

OTOFAJİ ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Otofajinin ilerlemiş boyutu tehlikeli olarak sınırlandırılsa da, tırnak yemek, parmaktan, dudaktan koparılan derileri çiğnemek de bir otofaji örneğidir  ve doktora başvurmak gerekir.

OTOFAJİ HASTASI NE YAPAR?

Bu hastalar adeta bir yamyam gibi kendi etini yemektedirler. Hatta bazı hastalar kemiklrini bile kemirirler.

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