Otogaza 15 kuruş zam yapıldı - İşte LPG'nin yeni fiyatı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL FİYATLAR;

Zamdan sonra otogazın litre fiyatı İstanbul’da 2,79 liradan 2,93 liraya, Ankara’da 2,82 liradan 2,96 liraya, İzmir’de 2,78 liradan 2,92 liraya yükselecek.

PÜİS, gaz yağında 13 kuruş, siyah ürünlerde de 6 kuruşluk fiyat artışı olduğunu açıkladı. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.