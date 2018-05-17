taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.869
USD
4,4614
EURO
5,2682
ALTIN
184,94
PETR
80,2200

Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı

Balıkesir'de virajı alamayarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Murat Ayahoğlu ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu, hafif yaralandı.

DHA | 17.05.2018 - 18:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bugün saat 16.00 sıralarında Balıkesir-Edremit karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Şapçı rampasında meydana gelen kazada, Murat Ayahoğlu yönetimindeki 54 DD 060 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada sürücü ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu, ters dönen araçta sıkışarak hafif yaralandı. Yaralı çift, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı

Çift, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı

Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı

Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da arabanın içinden yola para saçıldı
Fatih'te yola saçılan 10 bin euronun sırrı çözülemedi. Yola saçılan paraların bir kısmı polise teslim edilirken bazı vatandaşlar ise paranın büyük bölümünü cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten prova uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi Timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi ısınma uçuşu yaptı.
İzmir Atatürk Lisesi müdürü görevden alındı
İzmir'de 130 yıllık geçmişi olan Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olan okul müdürü Selamettin Demirhan görevine son verildi.
Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı
Manisa Turgutlu'da alt geçitte mahsur kalan kamyon, lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

527
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

472
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

111
Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

489
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

678
Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

258
Süper Lig ikincisi 2 ön eleme oynayacak

Süper Lig ikincisi 2 ön eleme oynayacak

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM