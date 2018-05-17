1 Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı Balıkesir'de virajı alamayarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Murat Ayahoğlu ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu, hafif yaralandı.

2 İstanbul'da arabanın içinden yola para saçıldı Fatih'te yola saçılan 10 bin euronun sırrı çözülemedi. Yola saçılan paraların bir kısmı polise teslim edilirken bazı vatandaşlar ise paranın büyük bölümünü cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.

3 UETD'nin Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı da katılacak Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek.

4 Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten prova uçuşu Türk Hava Kuvvetleri akrobasi Timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi ısınma uçuşu yaptı.

5 İzmir Atatürk Lisesi müdürü görevden alındı İzmir'de 130 yıllık geçmişi olan Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olan okul müdürü Selamettin Demirhan görevine son verildi.

6 Soldado: İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda takım olarak imkansızı başararak şampiyon olmak istediklerini söyledi.