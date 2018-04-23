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Otomobil bisikletliye çarptı geriye ayakkabıları kaldı

Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı. Durmayan araç ardından tramvay durağına girdi.

İHA | 23.04.2018 - 06:19..
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Konya'da 22 yaşındaki Mehmet Kaan Y.'nin kullandığı otomobil, 37 yaşındaki bisikletli Mehmet Sert'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sert müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil bisikletliye çarptı geriye ayakkabıları kaldı


GERİYE AYAKKABILARI KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Sert, olay yerine sevk edilen ambulans ile Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Sert, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Mehmet Kaan Y. İle yanında bulunan arkadaşı Ahmet Ş., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bisikletlinin geriye kalan ayakkabıları yürek burktu.

Otomobil bisikletliye çarptı geriye ayakkabıları kaldı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ

Karşıdan geçmek isterken hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sert’in olay yerindeki ayakkabıları yürek burktu.

Diğer taraftan, kazaya karışan aracın kiralık olduğu öğrenilirken kaza yapan gencin yakınları kaza yerine gelerek şoka giren sürücüyü teselli etti.

Otomobil bisikletliye çarptı geriye ayakkabıları kaldı


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