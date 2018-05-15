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Kırıkkale'de kendiliğinden hareket eden otomobil Kızılırmak’a düştü

Kırıkkale’de bir otomobilin kendiliğinden hareket ederek Kızılırmak’a düştüğü öğrenildi.

İHA | 15.05.2018 - 16:47..
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Kırıkkale'de nehre düştüğü ile ilgili ihbar üzerine hareke geçen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu otomobili nehirden çıkardı.

Kırıkkale'de kendiliğinden hareket eden otomobil Kızılırmak’a düştü

KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEREK NEHRE DÜŞTÜ

Kızılırmak kenarına piknik yapmaya giden bir vatandaşın otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek nehre düştü. İhbar üzerine Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu araç 10 metre derinlikten çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin 24 saat görev yaptığını ve gelen her ihbarın değerlendirildiğini belirtti. Bakır, "Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz belediyemiz bünyesinde geçtiğimiz yıl kuruldu. Ekiplerimiz tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Saat 03.00’te gelen bir ihbarın ardından Kızılırmak’a düşen aracı 1 saatlik çalışma sonucu çıkardılar." dedi.

Kırıkkale'de kendiliğinden hareket eden otomobil Kızılırmak’a düştü

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kazada otomobilin kendiliğinden hareket ederek nehre düştüğü, araçta kimsenin bulunmadığı, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

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