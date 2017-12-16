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Otomobil LPG tankerinin altına girdi: 4 yaralı

Adıyaman'da LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

İHA | 16.12.2017 - 23:04..
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Adıyaman Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ali Şıngar yönetimindeki 01 AG 304 plakalı LPG yüklü tanker ile Beyhan Turan yönetimindeki 34 NC 2515 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil LPG tankerinin altına girdi: 4 yaralı

SIZINTIYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Kazada otomobil LPG tankerinin altına girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, LPG tankından sızıntıya karşı ekipler teyakkuzda oldu.

Otomobil LPG tankerinin altına girdi: 4 yaralı

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırdı.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Turan, Fatih Turan, Dilber Turan ve sürücü Beyhan Turan yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil LPG tankerinin altına girdi: 4 yaralı

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