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Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

Düzce'de kavşakta kontroldan çıkan otomobilin önce minibüse ardından da savrularak elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

DHA | 07.10.2018 - 03:50..
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Metek TOKİ Konutları Kavşağı’nda Yavuz Uzunyurt idaresindeki 06 BS 8021 plakalı otomobil kavşakta Süleyman Bozdağ idaresindeki minibüse ardından da Bülent Kızılcıoğlu idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı VİDEO

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANMADI

Bisiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle minibüsün altına savrulurken, kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

Kazada minibüs ve otomobilde bulunan Sena Uzunyurt, Emine Yoldaş, İlknur Uzunyurt, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevdican Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcıoğlu yaralandı.

Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı

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