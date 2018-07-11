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Otomobil, radar aracına çarptı: 4 yaralı

Muğla Ula'da hız denetimi yapan polis aracına aksi istikametten gelen otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı.

AA | 11.07.2018 - 21:17..
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Muğla-Köyceğiz karayolu Karabörtlen mevkisinde Sabahattin Eryılmaz idaresindeki 33 NM 733 plakalı otomobil, yol kenarında radarla hız kontrolü yapan polis aracına çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, radar aracında bulunan polis memuru Hüseyin Gürkan Kara ile diğer otomobilin sürücüsü Eryılmaz ve aynı araçta bulunan Ezgi Kaya ile Anıl Haraç yaralandı.

Otomobil, radar aracına çarptı: 4 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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