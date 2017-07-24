taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5322
EURO
4,1272
ALTIN
142,64
PETR
47,9900

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya nehrine uçan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

24.07.2017 - 03:09
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İznik'teki düğünden dönmekte olan 50 yaşındaki Abdullah Tufan idaresindeki 11 SA 663 plakalı otomobil bugün akşam saatlerinde Osmaneli ilçesi Mekece arasında İçmeler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Sakarya nehrine uçtu.

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

NEHİRDEKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bilecik AFAD, jandarma, ambulans ve belediye ekipleri sevk edildi. Sulara gömülen otomobil uzun süre dalgıçlar tarafından arandı. Nehirdeki su seviyesinin düşürülmesi için Ciciler Barajı'nın kapakları açıldı.

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

OTOMOBİL KARAYA ÇIKARILDI

Yalova'dan gelen dalgıçlar tarafından Sakarya nehrine uçan otomobil, karaya çıkartıldı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Tufan, eşi Bakiye Tufan (49) ve kızları Merve Tufan (24) boğularak yaşamlarını yitirdiler. Otomobil karaya çıkartıldığında ibresinin 155 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi.

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Tufan, eşi Bakiye Tufan ve kızları Merve Tufan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Bilecik Osmaneli Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

İlginizi Çekebilir
Mahalle kavgasına polis müdahale etti
Adana'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.
İzmir'de minibüs otomobille çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı
İzmir Bergama'da bir otomobille minibüsün karıştığı kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.
Su parkında tacize karşı güvenlik timi
Adana'da bir su parkında taciz olaylarına karşı güvenlik ekibi kuruldu.
Adıyaman'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Adıyaman'da cep telefonu hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arap milletvekillerinden İsrailli bakana suçlama

Arap milletvekillerinden İsrailli bakana suçlama

10
Karadenizli kadınlar Çikolata Müzesi'ni ziyaret etti

Karadenizli kadınlar Çikolata Müzesi'ni ziyaret etti

8
Pepe: Burada olmak benim için bir şans

Pepe: Burada olmak benim için bir şans

4
İzmir'de minibüs otomobille çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

İzmir'de minibüs otomobille çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

0
Mahalle kavgasına polis müdahale etti

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

4
İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

0
Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

Otomobil Sakarya Nehri'ne uçtu: 3 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM