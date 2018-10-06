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Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil, park halinde ki TIR'ın altına girerken, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 06.10.2018 - 08:06..
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Ankara Caddesi Harmandere Mevkii’nde Serkan D. Yönetiminde ki 34 HVD 02 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde cadde üzerinde kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde ilerleyen otomobil yol kenarında park halinde olan 14 AL 511 plakalı TIR’ın dorsesine şiddetli bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen araçta, sürücü Serkan D. yanında yolcu olarak bulunan Hakan Yalman ve Neslihan A. sıkıştı.

Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü 2 yaralı

SÜRÜCÜ KURTULDU, ARKADAŞI CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu sürücü Serkan D. ve Neslihan A. yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen şahısları tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinin altına giren araçta yolcu olarak bulunan Hakan Yalman ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkıştığı yerden aracın çekilmesiyle çıkarılan Yalman, yapılan incelemelerin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü 2 yaralı

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Olayı gören bir vatandaş ise "Evden çıktım havaalanına gidiyordum. Büyük bir gürültü duydum. Bir baktım kazayı gördüm. Hemen yardıma geldik ki, araçta sıkışmışlar. Bir arkadaş da hayatını kaybetmiş" dedi.

Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü 2 yaralı

ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu. Ekipler kaçan sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan sürücü Serkan D. ve Neslihan A’nın Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü 2 yaralı

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