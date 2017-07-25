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Otomobilde bırakılan çocuk cam kırılarak çıkarıldı

Babası tarafından kapıları kitlenerek arabada bırakılan 5 yaşındaki çocuk korkarak ağlamaya başlayınca çevredekiler yardıma koştu.

25.07.2017 - 16:45
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Adıyaman'da, otomobilde yalnız bırakılan 5 yaşındaki çocuk, babasının bulunamaması üzerine vatandaşlar tarafından cam kırılarak kurtarıldı.

KAPIYI KİTLEYİP GİTTİ

Recep İnci, öğle saatlerinde içerisinde 5 yaşındaki oğlu Mehmet'in bulunduğu otomobilini Sakarya Caddesi üzerinde park etti ve kapısını kilitleyerek alışverişe gitti.

Otomobilde bırakılan çocuk cam kırılarak çıkarıldı

ARABANIN CAMINI KIRDILAR

İddiaya göre, küçük çocuk bir süre bekledikten sonra yalnız kaldığı otomobilde korkarak ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğu görenler önce otomobil sahibi babayı aradı, ancak bulamadı. Kapısını zorladıkları otomobili açmayı başaramayan vatandaşlar, ağlamayı sürdüren küçük çocuğu dışarı çıkarmak için arka camı kırdı.

Camı kırdıktan sonra otomobilin kapısını açan vatandaşlar, ağlayan çocuğu dışarı çıkardı. Bir süre sonra park ettiği otomobilin yanına gelen ve yaşananlardan haberdar olan Recep İnci, oğlu Mehmet'i de yanına alarak bölgeden uzaklaştı.

Otomobilde bırakılan çocuk cam kırılarak çıkarıldı

 

Otomobilde bırakılan çocuk cam kırılarak çıkarıldı

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