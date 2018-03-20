taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9348
EURO
4,8574
ALTIN
166,53
PETR
66,5600

Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

Otomobil satışlarına yönelik yapılan araştırmalarda, alıcıların en çok tercih ettiği rengin beyaz olduğu görülüyor.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Kimi yazın güneşi yansıttığı için beyaz olsun ister, kimi asaleti simgelediği için siyahı... Kimi ruhunu yansıttığı için maviyi seçer, kimi "3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun" der. Elbette zevkler ve renkler tartışılmaz ama, dünya genelinde otomobil severler olarak en çok hangi rengi tercih ettiğimizi ortaya koyan araştırma sonuçlarına bir göz atalım.

Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

HER 10 ARAÇTAN DÖRDÜ BEYAZ

Otomobil endüstrisi büyümeye başladıktan sonra, 1960-1970'lerde gördüğümüz o rengârenk, cıvıl cıvıl otomobiller yerini beyaza, siyaha ve daha 'sıradan' renklere bırakmaya başladı. İşte tam bu noktada zirveyi ele geçiren beyaz, o gün bugündür tahtından inmedi. Yapılan son araştırmalara göre dünya genelindeki otomobillerin yüzde 40'ını beyaz renkliler oluşturuyor. Siyah ve gri tonları da beyazdan sonra en çok tercih edilen diğer renkler.

Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

OTOMOBİL KÜÇÜLDÜKÇE RENK CANLANIYOR

Renk skalasına baktığımızda canlı renkler dediğimiz mavi, kırmızı, turuncu gibi renklerin en çok mini otomobillerde tercih edildiğini görüyoruz. Bahsi geçen bu mini otomobiller konusunda 'tam kadın arabası' şeklinde oluşturulan algı, belli ki üreticileri de bu sınıfa ait otomobiller için daha canlı renkler seçmeye itmiş.

Öte yandan SUV ve arazi araçlarında daha çok koyu renklerin tercih edildiği görülüyor. Siyah ve militarist renk olarak adledilen koyu yeşilin hakim olduğu sınıfta, farklı ara renkler de tercih sebebi olabiliyor.

Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

MAVİ VE GRİYE RAĞBET ARTTI

Son dönemde yükselişte olan renkler arasında en yüksek sıçramayı mavi gerçekleştirdi. Pazar payında yerini neredeyse 3 kat artıran mavi otomobiller, özellikle Avrupa'da daha çok tercih edildi.

Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

Gri ve tonları da tıpkı mavi gibi yükselişte olan renkler arasında. Yüzde 19'luk pazar payıyla neredeyse siyahı yakalayan gri de artık en çok tercih edilen renklerden biri.

Tercih oranı değişmeyen kırmızı da, özellikle lüks ve spor otomobiller kategorisinde üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Audi uçan otomobilini tanıttı
Alman otomobil üreticisi Audi, hem karada hem havada gidebilen konsept aracının örtülerini kaldırdı.
Araç satışında vergi kaçıranlara ceza yağdı
Lüks araç satışı yapan mükelleflerden incelemesi tamamlanan ve vergi kaçırdığı belirlenenlere yüklü miktarda ceza verildi.
Hyundai Elantra'ya güvenlik testlerinde yüksek puan
Hyundai Elantra, güvenlik testlerinde en yüksek dereceyi elde etti.
Sorumsuz sürücü traktörü yolcuların üzerine devirdi
Hindistan'da meydana gelen olayda otoyolda ilerleyen bir traktör, sürücünün sorumsuz hareketleri nedeniyle kasasında çok sayıda yolcu ile birlikte devrildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

129
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

39
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

39
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

60
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

92
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM