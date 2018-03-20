Otomobilde en çok beyazı tercih ediyoruz

Kimi yazın güneşi yansıttığı için beyaz olsun ister, kimi asaleti simgelediği için siyahı... Kimi ruhunu yansıttığı için maviyi seçer, kimi "3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun" der. Elbette zevkler ve renkler tartışılmaz ama, dünya genelinde otomobil severler olarak en çok hangi rengi tercih ettiğimizi ortaya koyan araştırma sonuçlarına bir göz atalım.

HER 10 ARAÇTAN DÖRDÜ BEYAZ

Otomobil endüstrisi büyümeye başladıktan sonra, 1960-1970'lerde gördüğümüz o rengârenk, cıvıl cıvıl otomobiller yerini beyaza, siyaha ve daha 'sıradan' renklere bırakmaya başladı. İşte tam bu noktada zirveyi ele geçiren beyaz, o gün bugündür tahtından inmedi. Yapılan son araştırmalara göre dünya genelindeki otomobillerin yüzde 40'ını beyaz renkliler oluşturuyor. Siyah ve gri tonları da beyazdan sonra en çok tercih edilen diğer renkler.

OTOMOBİL KÜÇÜLDÜKÇE RENK CANLANIYOR

Renk skalasına baktığımızda canlı renkler dediğimiz mavi, kırmızı, turuncu gibi renklerin en çok mini otomobillerde tercih edildiğini görüyoruz. Bahsi geçen bu mini otomobiller konusunda 'tam kadın arabası' şeklinde oluşturulan algı, belli ki üreticileri de bu sınıfa ait otomobiller için daha canlı renkler seçmeye itmiş.

Öte yandan SUV ve arazi araçlarında daha çok koyu renklerin tercih edildiği görülüyor. Siyah ve militarist renk olarak adledilen koyu yeşilin hakim olduğu sınıfta, farklı ara renkler de tercih sebebi olabiliyor.

MAVİ VE GRİYE RAĞBET ARTTI

Son dönemde yükselişte olan renkler arasında en yüksek sıçramayı mavi gerçekleştirdi. Pazar payında yerini neredeyse 3 kat artıran mavi otomobiller, özellikle Avrupa'da daha çok tercih edildi.

Gri ve tonları da tıpkı mavi gibi yükselişte olan renkler arasında. Yüzde 19'luk pazar payıyla neredeyse siyahı yakalayan gri de artık en çok tercih edilen renklerden biri.

Tercih oranı değişmeyen kırmızı da, özellikle lüks ve spor otomobiller kategorisinde üst sıraları zorlamaya devam ediyor.