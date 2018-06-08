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Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

Burdur'da bir otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı

AA | 08.06.2018 - 03:43..
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Gazi Caddesi'nde ailesiyle birlikte özel otomobiliyle seyahat eden trafik polisi, karşıdan gelen bir başka otomobilin motor bölümünden çıkıp kendi aracına motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti.

Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

İTFAİYE DE ÇIKARAMADI

Aracını kenara çekip durduran trafik polisi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak tüm uğraşlara rağmen yavru kedi, otomobilin motor bölümünden çıkarılamadı.

Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu VİDEO

BİR SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Bunun üzerine kurtarıcıya yüklenen araç, caddeden çekilerek itfaiye merkezine götürüldü.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonunun ardından yavru kedi, otomobilin akü kısmı sökülerek sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

'ÇUKUR' DA İZLEDİ

Öte yandan kurtarma çalışmalarını, geçtiğimiz aylarda sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan ve aynı itfaiye ekipleri tarafından 12 saatlik çalışmayla kurtarılıp sahiplenilen "Çukur" adlı köpek de izledi.

İtfaiye ekipleri, kurtarılan yavru kediyi de sahipleneceklerini belirtti.

Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

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