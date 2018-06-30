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Otomobilde unutulan 2 yaşındaki bebek öldü

Şanlıurfa'da ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut, hayatını kaybetti.

DHA | 30.06.2018 - 23:21..
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Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, ilçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti.

Otomobilde unutulan 2 yaşındaki bebek öldü

Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otomobilde unutulan 2 yaşındaki bebek öldü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilde unutulan 2 yaşındaki bebek öldü

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