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Otomobili çalarken, sahibi olan polise yakalandı

Antalya'da, alışveriş yaptıktan sonra otomobiline dönen polis memuru V.B., düz kontak yöntemiyle aracını çalmaya çalışan F.T.'yi, üzerine atlayarak yakaladı.

DHA | 01.02.2018 - 16:24..
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POLİS

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru V.B., görev istirahatinde alışveriş yapmak için AVM'ye gitti.

Bir süre alışveriş yapan V.B., otomobiline geldiği sırada, araçta bir kişinin düz kontak yapmaya çalıştığını fark etti.

ÜZERİNE ATLADI

V.B., hamle yaparak kaçmaya çalışan F.T.'nin üzerine atladı. Plastik kelepçe takarak, şüpheliyi etkisiz hale getiren V.B., meslektaşlarını arayıp, yardım istedi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi teslim aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen F.T'.’nin, düz kontak yaparak otomobili çalmaya çalıştığı kaydedildi.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.T., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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