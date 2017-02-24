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Otomobillere de kara kutu konacak

Başbakan Binali Yıldırım, araçlara uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konulacağını belirtti.

24.02.2017 - 15:56
  1. Haberler
  2. Otomobil

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Başbakan Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'nin ardından Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ne geçti.

OTO SANAYİ ESNAFININ SIKINTILARINI DİNLEDİ

Oto sanayi esnafının sigorta konusunda birtakım sıkıntıları olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları ifade etti:

"UÇAKLARDAKİ GEMİLERDEKİ GİBİ ARAÇLARA DA KARA KUTU KONACAK"

"Primlerin yüksekliği, kaza yapan araçlara belirli sınırlamalar getirilmesi. Bunlara bakacağız, gözden geçireceğiz. Genel olarak zaten sigorta primleri çok daha yüksekti. Geçen yıl düzenleme yaptık, yüzde 25 geriledi ancak halen yüksek geliyor. Bunun yolu sadece aracı sigorta etmekle olmuyor. Uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarın değil.

"TÜM SEYAHATLERDEKİ İHLALLER KAYIT ALTINA ALINACAK"

Bu kara kutu ne yapacak? O aracın bütün seyahatinde ne oldu, ne bitti, sollamada hata var mı, hız aşımı, trafik kuralı ihlali var mı? Bunları hep kaydediliyor. İşin sonunda açıyor, bakıyor herkes kusuruna göre oradaki hasarın bedeline ortak oluyor. Ortak sorumluluk oluyor. Öyle olunca fiyatlar da tamamen düşmüş oluyor."

Otomobillere de kara kutu konacak

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