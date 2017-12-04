Otomotiv sektöründe yıl bitmeden rekor kırıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “2008 yılında gerçekleştirdiğimiz 24,7 milyar dolarlık ihracat rekorunu 11 ayda tazeledik. Kasım ayı itibariyle geçen seneye göre yüzde 21 artışla toplam 26 milyar dolar ihracata ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Arka arkaya 11 yılın ihracat şampiyonuz, bu yıl 12.ci olacak” dedi.

YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

OİB verilerine göre Türk otomotiv sektörü kasım ayında da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,6 milyar dolar ihracata imza attı. Otomotiv, böylece geçen marttaki 2,7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaştı. Bu yıl ağustos dönemi dışında aylık 2 milyar dolar üzerinde ihracata ve aylık bazda da 2,4 milyar dolar ortalama ihracat rakamına erişen endüstrinin kasım ayında Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 19,4 oldu.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, kasım ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandığını, binek otomobiller, yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda çift haneli ihracat artış kaydedildiğini söyledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Ülke bazında en büyük pazarımız olmayı sürdüren Almanya’ya ihracatımız yüzde 3, ABD’ye ise yüzde 145 gibi yine yüksek bir oranda arttı. ABD’ye olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 39 artması etkili oldu” dedi.

Türk otomotiv endüstrisinin kasım ayında mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 13 artarak 1 milyar 77 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı da yüzde 22 artarak 905 milyon dolara ulaştı. Kasımda Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 21 artarak 471 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 3 artarak 136 milyon dolar oldu.

İHRACATLARDA ARTIŞ

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 19 artış kaydedildi. Önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 41, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 39, Belçika’ya yüzde 23 ve Rusya’ya yüzde 67 artış oldu. Kasımda Binek otomobillerde önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 5, Fransa’ya yüzde 18, Almanya’ya yüzde 27 ihracat düşüşü görülürken, ABD’ye yüzde 100, Belçika’ya yüzde 89, İsrail’e yüzde 56 ve Fas’a yüzde 100 artış yaşandı.