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Otomotivde ihracat hızla yükseliyor

Otomotiv sektörü geçen yılın ilk yarısında 11 milyar 734 milyon 74 bin dolar olan ihracatını bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 artırdı.

18.07.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. Otomobil

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün, geçen yılın ilk yarısında 11 milyar 734 milyon 74 bin dolar olan ihracatını bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 artırarak 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara çıkardığını belirtti.

OTOMOTİVDE BAŞARILI GRAFİK

Otomotiv endüstrisinin haziran ayında ise yüzde 16,4'lük artışla 2 milyar 500 milyon 46 bin dolar dış satım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Sabuncu, başarılı bir grafik çizen sektörün yılın ilk yarısında aylık bazda 2,4 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamını yakaladığını vurguladı.

Otomotivde ihracat hızla yükseliyor

Sabuncu, yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 18,8 pay alan otomotivin, bu sonuçla sektörel ihracat şampiyonluğunu da açık ara sürdürdüğünü söyledi.

"İHRACAT REKORU KIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Otomotivde, tüm zamanların ihracat rekorunun, 24 milyar 730 milyon 601 bin dolar ile 2008 yılında kırıldığını anımsatan Sabuncu, rekor yılının son çeyreğinin, küresel ekonomik krizden olumsuz yönde etkilendiğini anlattı.

Sabuncu, sektörün bu sene güzel bir ivme yakaladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "2008 yılının son çeyreğinde başlayan ekonomik kriz, ihracat rakamlarının son üç ayda sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu. 2008 yılında, eylül ayına kadar 2,3 milyar dolar aylık ortalama ihracat gerçekleştiren sektör, son üç ayda ancak 1,3 milyar dolarlık ortalama yakalayabilmişti. Bu yıl bu şekilde bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla yıl sonuna kadar istikrarlı bir performansla, 27 milyar doların üzerinde bir dış satım rakamına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz."

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