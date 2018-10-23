Otoparktaki aracın sırrı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Dün Sultangazi'deki bir otoparkta Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna ait terk edilmiş bir araç bulundu.

NORMALDE TÜRK ŞOFÖR KULLANIYORDU

Otopark çalışanları, otomobili getiren Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ataşesi Muhammed Ö.’yü tanıyordu. Normalde aracı konsolosluk çalışanı Türk şoför Y.K. kullanıyordu ancak o gün yoktu.

Muhammed Ö., daha önce de getirdiği Mercedes’i giriş kata, en uç noktaya bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. İlginç olan, ataşenin 18 Ekim günü diplomatik 34 CC 2665 plakalı BMW ile otoparka dönmesiydi.

3 VALİZ İNDİRDİ

Muhammed Ö. ikinci gelişinde kullandığı bu otomobili bir önceki aracın önüne park etti. İkinci otomobilin bagajından ikisi çok büyük, biri daha ufak 3 valiz indirdi.

MASKE YERE DÜŞTÜ

Bu sırada otoparkta görevli M.Ö. kendisine yardım etti. Muhammed Ö. valizleri ilk Mercedes’e yüklerken bir yüz maskesi yere düştü. Muhammed Ö. maskeyi çöpe atıp valizleri bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. 34 CC 1736 plakalı Mercedes, arka koltuğunda büyükçe bir karton poşet içinde iPhone kutusu ve kettle (su ısıtıcısı) ile bagajında 3 valizle otoparkta kaldı.

OTOPARKÇI ŞÜPHELENDİ

Otoparkçı M.Ö. valizleri yüklerken şüphelenerek Muhammed Ö.’ye valizlerin içinde ne olduğunu sordu. Espriyle karışık, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi yok değil mi” dedi. Muhammed Ö. gülerek öyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak M.Ö. maskenin gördüklerinden farklı olmasından şüphelenmişti. Çöpten aldığı maskeyi tanıdığı bir doktora gösterdi. Doktor bu tip bir maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılacağını söyledi. Otoparkçı korkarak maskeyi çöpe attı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre otoparka 15 gün boyunca ne Muhammed Ö. ne de şoförü Y.K. uğradı. Üzeri toz kaplanan Mercedes, konsolosluk araçlarında arama yapılırken otoparktaydı.

Otoparka İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de geldi.

Otoparkın tüm kamera kayıtlarına el konuldu. Bagajında valizler olduğu bildirilen Mercedes koruma altına alındı.

Otoparka gelen polis ekipleri araçta inceleme için izin alınmasını bekledi. Ancak izin alınamadığı için inceleme yapılmadı.