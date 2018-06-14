Otoyolda bayram trafiği

Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

İSTANBUL YÖNÜ BOŞ KALDI

Öte yandan otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor. Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.