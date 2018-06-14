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Otoyolda bayram trafiği

Bayram tatili için İstanbul'dan yolan çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram trafiği yoğunluğu oluşturdu.

AA | 14.06.2018 - 10:05..
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Otoyolda bayram trafiği

Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Otoyolda bayram trafiği

İSTANBUL YÖNÜ BOŞ KALDI

Öte yandan otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Otoyolda bayram trafiği

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı.

Otoyolda bayram trafiği

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor. Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolda bayram trafiği

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