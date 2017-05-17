Otoyollarda yeni dönem

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, temmuz ayı itibarıyla otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızları tespit edilecek ve ihlali bulunanlara ceza uygulanacak.

Protokol kapsamında, araçların otoyola giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat ettiği mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek, yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca trafik cezası kesilecek.

Türkiye genelinde 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak sistemle, sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanıyor.

Sistem, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.