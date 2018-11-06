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Oturarak çalışmak ölüm riskini artırıyor

ABD ‘de yapılan bir araştırma, saatlerce oturarak çalışmanın birçok sağlık sorununa yol açtığını, hatta erken ölümle bile sonuçlanabileceğini gösterdi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 16:47..
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Oturarak çalışmak ölüm riskini artırıyor

Bilim adamları, masa başında oturarak çalışmanın bel ağrısı, kas dejenerasyonu ve kalp hastalıkları, diyabet ve kolon kanserine yol açabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları, “The Archives of Internal Medicine” dergisinde yayımlandı. ABD’de eski ABD Başkanı Thomas Jefferson’un ayakta çalışma tarzı 3 asır sonra ülkede tekrar benimsenmeye başladı. Ülkedeki bir sağlık enstitüsü, yetişkin bir Amerikalının gününün ortalama 7,7 saatini hareketsiz geçirdiğini, masa başında çalışanların yüzde 70’inin günlerinin en az 5 saatinde oturarak iş yaptığını açıkladı.

Oturarak çalışmak ölüm riskini artırıyor

YÜKSEK MASA STİLİ

Amerikan Osteopatik Derneği üyesi Rob Danoff, tüm gün masa başında oturanların, eve gidip kanepede uzanmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti. ABD’deki birçok firmanın yaygınlaşmaya başlayan yüksek masaları, şirketlerinin bir kısmında kullanmaya başladıkları belirtiliyor.

Oturarak çalışmak ölüm riskini artırıyor

SADECE DİNLENMEK İÇİN OTURUYORLAR

Washington ‘da yüksek masaların üretimini yapan bir firma, müşterilerinin çoğunluğunu avukatlar, üniversite öğretim görevlileri ve sağlık uzmanlarının oluşturduğunu ifade ederek, daha çok egzersiz yapabilmeleri için yürüyen bantlı seçeneklerin bile bulunduğunu vurguluyor. Firma ayrıca müşterilerine sürekli ayakta kalmamaları önerisinde de bulunarak, dinlenmek için bir süre oturulmasını, amacın sürekli oturarak çalışma alışkanlığından vazgeçmek olduğunu açıkladı.

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