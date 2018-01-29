Oxford tarihine kadın damgası

İngiltere'nin köklü okullarından Oxford, kendi tarihi adına geçtiğimiz yıl bir ilke imzasını attı: Oxford, tarihinde ilk kez erkek öğrenciden çok kadın öğrenciyi kabul etti.

TARİHİNDE İLK KEZ

Oxford, kendi adına tarihinde bir ilki başarmış oldu. Dünyanın en iyi okullarından olan Oxford, tarihinde ilk kez lisans dersleri için erkeklerden çok kadınlara yer verdi.

Kolej Kabul Merkezi'nin (UCAS) verilerine göre 2017 sonbaharında 16-18 yaşları arasında 1070 kadın öğrencinin Oxford’da lisans eğitimine kabul edildiği belirtilirken, erkek öğrencilerin sayısı 1025’te kaldı.

KADINLARIN ÖNÜ YAKIN TARİHTE AÇILDI

Oxford’da kadın öğrencilerin önü yakın zamana kadar kapalıydı. Kaliteli bir eğitim almak isteyen kadınlar, 1957 yılına kadar üniversiteye kabul edilmiyor, edilse bile kısıtlı olarak düşük rakamlarda alınıyorlardı.

1957 yılına kalkan kota ile okula kadın öğrenci alamaya başlayan okul, kaliteli eğitim sistemne rağmen yakın geçmişte yaptığı ayrımcılıklar ile biliniyor.

SİYAHİLERE DÜŞÜK KOTA

Oxford, kadınlara uyguladığı ayrımcılığı aşmayı başardıysa da ırkçı tutumundan bir türlü vazgeçemiyor.

Siyah öğrencilerin üniversiteye kabulünde rakamlar halen düşük olduğu, yayınlanan verilerde göze çarpıyor. 435 başvurudan, 65’i kabul aldığı belirtilirken, geçtiğimiz yıllarda bu rakam 55 ve 30 olarak yer almıştı.