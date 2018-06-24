Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Ankara'da AK Parti ve CHP Genel Merkezleri balkonlar zafer konuşmaları için hazırlandı, geniş güvenlik önlemleri alındı.

24 Haziran seçimleri için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri önce kentte çıkan bir yangına müdahale ettiler, ardından da oy vermeye gittiler.

1 Muharrem İnce oyunu kullandı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

2 Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor Sabah akşam 'oylarımız çalınacak, rakamlar önceden belli' propagandasını yayanların kendi partilerinde rakamlar önceden belli.

3 Kılıçdaroğlu oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.

4 Başbakan Yıldırım oyunu kullandı Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.

5 Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.

6 Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için ilk oy kullanan ünlü, sanatçı Sezen Aksu oldu.