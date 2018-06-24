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Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Manisa'da oyunu kullanmak için gittiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 24.06.2018 - 16:45..
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Turgutlu'da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi'ne gitti.

Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kodat'a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı.

Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat'a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü



Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü



Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

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