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Oyun hilesi yayınlayan siteye para cezası

Oyun hilesi yayınladığı için kapatılan 3 siteye para cezası da kesildi. Karar, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

29.07.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

HİLE

Wolfteam’in hile yazılımlarını satan hitlan.net, hileevereni.com ve coldhacks.com siteleri, para ve kapatma cezası aldı.

KALICI ENGELLEME

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülen davada, 3 ayrı web sitesinin erişimi de kalıcı olarak engellendi.

205 BİN LİRA CEZA

Mahkeme, adı geçen web sitelerinin kalıcı şekilde erişime engellenmesine, zararın tazmini için davalıların 185 bin 923 TL maddi, 20 bin TL de manevi olmak üzere toplam 205 bin TL tazminat ödemelerine karar verdi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Habertürk'ün haberine göre; verilen para cezasının Türkiye’de bu alanda bir ilk olduğunu belirten davacı avukatlarından Mete Tevetoğlu, “Hile yazılımlar büyük problem. Oyun siteleri bunun için harekete geçti. Hem ceza hem de tazminat davaları açtık. CMK’nın 245/A maddesi eklendi. Yasak cihaz ve programlar maddesi. Bu sayede ilk defa 3 ayrı web sitesine dava açtık. Sonuçta 205 bin TL tazminat kararı verildi. Marka hakları ihlal ediliyordu. Sonuçta bunların her biri eser. Nasıl ki ünlü bir resim tablosu kopyalanamıyorsa, bu da aynı durum. Bu karar emsal olacak. Devam eden daha büyük rakamlı davalar da var” dedi.

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