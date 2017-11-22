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Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

Kapadokya Sanat Tarih Müzesi, 150 yıllık tarihi konakta, 624 farklı konuyu anlatan yaklaşık 3 bin oyuncak bebek sergileniyor.

22.11.2017 - 14:36
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde Kapadokya Sanat Tarih Müzesi, 150 yıllık tarihi konakta, 624 farklı konuyu anlatan yaklaşık 3 bin oyuncak bebekle kültür turizmine katkı sunuluyor.

Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

Türk insanının yaşam tarzı, tarihteki önemli şahsiyetler ve mesleklerin konu edildiği çeşitli kompozisyonları içeren tematik bebeklerin yer aldığı müze, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

2006'DAN BU YANA ZİYARETE AÇIK

Müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek yapımına yıllar önce merakla başladığını, satmaya kıyamadığı 500 kadar eserini 2006'da açtığı özel müzede beğeniye sunduğunu belirtti.

İlk ziyaretçilerinden aldığı tebrik ve takdirlerin müzeyi geliştirmek için kendisini teşvik ettiğini dile getiren Gül, yıllar içinde farklı konuların canlandırıldığı bebekler yapmayı sürdürdüğünü anlattı.

Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

KİTREDEN YAPIYOR

Bebekleri keven bitkisinin sütünden elde ettiği, "kitre" adı verilen hamursu madde, pamuk ve tel kullanarak yaptığını bildiren Gül, Minyatür tablo ve kitaplardan ilham alarak tasarladıkları bebeklerin kostümlerindeki tüm detayların, dönemini yansıtması için kimi zaman ziyaretçileri arasındaki uzmanlardan bilgi de aldıklarını belirtti.

Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

TURİSTLERDEN GELEN HEDİYE BEBEKLER...

Gül, yabancı turistlerin de kendilerine ülkelerinden çeşitli dönemleri yansıtan bebekleri hediye olarak gönderdiğini, bunları da müzede oluşturulan alanda sergilediklerini söyledi.

Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

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