Oyuncak müzesi gibi ev

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Erdem Erozan'ın, tüm duvarları 56 yıldır biriktirdiği oyuncak ve süs eşyalarıyla kaplı evi, oyuncak müzesini andırıyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinin duvarlarını oyuncak, resim, maket araba ve maskelerle donatan Erdem Erozan, gençlik yıllarında hobi olarak başladığı tutkusundan vazgeçmedi.

OYUNCAKLARI TOPLADI

Erdem Erozan, 24 yaşından beri biriktirdiği sayısız oyuncak ve süs eşyasını sergilediği eviyle mahalle sakinlerinin de takdirini topladı. Erdem Erozan, 1962 yılında oyuncaklara karşı merak duymaya başladığını belirterek, gördüğü ilginç oyuncakları topladığını söyledi.

GİTTİĞİ YERLERDE OYUNCAK ALDI

Bir süre sonra bu alışkanlığının büyük bir tutku haline geldiğini aktaran Erdem Erozan, "Türkiye'de 60 il gezdim ve her gezdiğim yerde ne bulduysam aldım. Annem ve amcamdan kalan eşyalar derken evi görüp hediye getirenler de oldu. Evimden hiçbir malzemeyi satmam ama çok isteyen olursa değiş tokuş yapıyorum" dedi.

"EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRMİŞ"

Erdem Erozan'ın 15 yıllık komşusu Merdan Yapar, "Bir insanın bu kadar eşyayı bir araya getirmesi ömür alır. Gençlik çağlarında kalma bir hobi olduğu ve bu hobinin hala devam ettiğini öğrendim. Evini adeta müzeye çevirmiş. İsterim ki burayı herkes görsün ve tanısın. Buranın koruma altına alınması lazım" diye konuştu.