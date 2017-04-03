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Oyuncak silahla market soydu

Kocaeli'nin Gebze ilçsinde alışveriş yapan bir kişi, cebinden çıkardığı oyuncak tabanca ile tehditte bulunarak 500 lira aldı.

03.04.2017 - 23:39
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Olay, Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Atkı ile yüzünü kapayarak markete giren kişi bir süre içeride keşif yaptıktan sonra bir içecek ve bir paket leblebi alarak kasaya geldi. Kadın kasiyere 10 lira para vererek para üstünü bekleyen kişi kasiyerin kasayı açtığı sırada cebinden oyuncak tabancayı çıkararak kasada bulunan 500 lirayı zorla aldı.

Oyuncak silahla market soydu

Kola, leblebi ve 10 liranin para üstünü kasanın üstünde bırakan kişi koşarak kayıplara karıştı. Çalışanlar polis ekiplerine haber verirken, markete gelen polisler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis marketi soyan kişiyi yakalamak için çevrede arama yaparken, soruşturma başlatıldı.

Oyuncak silahla market soydu

Oyuncak silahla market soydu

Oyuncak silahla market soydu

Oyuncak silahla market soydu

Oyuncak silahla market soydu

Oyuncak silahla market soydu

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