Oyuncu Sefa Zengin ile eşi ve kızı, kazada yaralandı

Tatil için gittikleri Muğla'nın Datça ilçesinden İstanbul'a kiraladıkları taksi ile dönmek isteyen oyuncu Sefa Zengin (50) ile eşi Figen Zengin (47) ve kızı İlayda Zengin (8), Ankara-İzmir karayolu Cengizhan Kavşağı yakınlarında bugün saat 01.00 sıralarında kaza yaptı.

Namık Mersin yönetimindeki 48 T 5046 plakalı taksi, yol güzergahı üzerinde bulunan İzmir'de bir kavşakta, E.A. yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Zengin ailesinin içinde bulunduğu taksi takla attı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sefa Zengin, eşi Fige ve kızları İlayda Zengin, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zengin ailesi üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zengin'in kızı İlayda'nın başında bir kanama olduğu için gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

"NE ÇOK SEVENİM OLDUĞUNUN FARKINA VARDIM"

Kazanın ardından, kendisi ile taksi şoförü Namık Mersin'in emniyet kemerini çözen ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Sefa Zengin, "Hemen eşime ve kızıma baktım ve onları dışarı çıkardık. Çok şükür ki sağlık durumumuz iyi. Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım. Olayın ardından ben, 'Kim bu arabayı bu kadar hızlı kullanan' dedim ve şahıs bir anda bana saldırmaya başladı." dedi.

Zengin, kızının başında küçük bir kanama olduğu için bir süre daha hastanede kalacaklarını belirtti.

Öte yandan, kazanın ardından sürücüler Namık Mersin ve E.A. birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan sürücüler serbest bırakıldı.