Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi

45 yaşındaki oyuncu Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayatını birleştirdi.

GELİNLİK GİYMEDİ

Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı. Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.

ADI KUZEY OLACAK

Özcan-Feyza Deniz 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarının ismini de ‘Kuzey’ olarak belirledi. Çift balayına çıkmayacak. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran’daki finalinden sonra yine az sayıda kişinin katıldığı bir düğün yapacak. Çift balayına oğulları Kuzey ile birlikte gidecek.