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Özcan Deniz ve Feyza Aktan ilk kez el ele

Feyza Aktan’la gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 08:24..
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Özcan Deniz, önceki gün yeni filminin galası için Viyana’ya uçtu. Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takılan oyuncuya, beş aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan da eşlik etti.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan ilk kez el ele

"ÇEKTİNİZ ARTIK, TAMAM"

Uzun süredir basından kaçan çift, alana el ele geldi. İki güvenlik korumasıyla gezen Deniz ve Aktan, keyifli halleriyle dikkat çekti. Sevgilisine espriler yaparak güldüren oyuncu, ilk kez el ele görüntülendi. Aktan’ı VIP kapısından uçağa yönlendiren yönetmen, gazetecilerin yanına gitti ve “Çektiniz artık, tamam” diyerek ricada bulundu.

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