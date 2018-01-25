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Özcan Deniz'den aldatma açıklaması

Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattığı iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 08:06..
  1. Haberler
  2. Magazin

GG

Özcan Deniz 1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı.

Magazin D programında yayınlanan habere göre; Özcan Deniz müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bulunan bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.

Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz 1.5 yıl önce ayrılmıştı.

"ADAMIN ÇOCUĞU OLACAK"

Özcan Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Buse Narcı çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından haberleri yalanlayan Buse Narcı şunları söyledi: "Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Basın mensuplarından rica ediyorum bu tarz haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacaktır. Onun ve benim ailemi düşünerek hareket etmenizi bekliyorum, bütün basın mensubu arkadaşlardan…"

ÖZCAN DENİZ: BUNLAR HEP MONTAJ

Özcan Deniz, çıkan haberlerle ilgili Instagram'dan paylaşım yapıp görüntülerin montaj olduğunu söyledi.

Özcan Deniz'den aldatma açıklaması

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