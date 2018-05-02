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Özcan Deniz'in mutluluğu yarım kaldı

Pazar akşamı baba olan Özcan Deniz’in mutluluğuna gölge düştü.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 07:07..
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Ünlü oyuncun Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan, pazar akşamı ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Maslak'taki bir özel hastanede dünyaya gelen bebek, Deniz’e hayatının mutluluğunu yaşattı.

BABASIYLA EŞİ AYNI HASTANEDE

Ancak hemen ardından, geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumunun ağırlaştığı haberi geldi. Özcan Deniz, bu gelişme üzerine babasını da eşinin doğum yaptığı hastaneye getirtti.

Aynı hastanenin bir odasında mutluluğu, diğer odasında hüznü yaşayan Deniz, önceki gün minik oğlu Kuzey’i dedesinin odasına götürdü. Özcan Deniz’in geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumu ciddiyetini koruyor.

Özcan Deniz'in mutluluğu yarım kaldı

Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in doğumunun ardından bu fotoğrafı “Geldi mucizem, tarifi zor duygular içindeyim” notuyla Instagram’da paylaştı.

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