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Özel Harekat Polisi'ni çelik yeleği kurtardı

Adnan Oktar’ın kalesi olarak bilinen Kandilli’deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği ortaya çıktı. Polis çelik yeleği sayesinde kurtuldu.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 10:59..
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İsranbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Oktar'ın kalesi olarak bilinen Kandilli sırtlarındaki villasına baskın gerçekleştirilmişti.

Özel Harekat Polisi'ni çelik yeleği kurtardı

Baskında içerdeki korumaların polise mukavemet göstererek ateş açtığı belirtilirken, bir Özel Harekat Polisi'nin çelik yeleği sayesinde açılan ateşten kurtulduğu belirtildi.

Özel Harekat Polisi'ni çelik yeleği kurtardı

ATEŞ AÇAN BELİRLENDİ

Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği polisler tarafından ortaya çıkartıldı. Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu'nun polislere silahla karşılık verdiği belirtildi.

Özel Harekat Polisi'ni çelik yeleği kurtardı

Adnan Oktar’ın yayın yaptığı A9 TV’nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor. Özel Harekat Polisi can yeleği sayesinde ölümden dönmüştü.

Adnan Oktar'ın villasına ilk baskın anı - VİDEO

EMNİYETTE SORGU

Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı.

Özel Harekat Polisi'ni çelik yeleği kurtardı

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