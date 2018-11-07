Özel Öğretime Teşvik Uygulaması kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Öğretime Teşvik Uygulaması'nın kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

YABANCI DİL İÇİN DİJİTAL ORTAM

Müfredat iyileştirilecek. Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak. Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecek.

OKULLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK AZALIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini, sınav baskısının azaltılacağını söyledi.

TENEFFÜS SÜRESİ ARTIYOR

Gezici otobüs sınıfların devreye gireceğini kaydeden Selçuk, ilkokulda çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tenefüs sürelerinin artırılacağını ifade etti.

GEZİCİ OTOBÜSLER GELİYOR

Bakan Selçuk, "Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır" dedi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİME DESTEK

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3.290 TL ile 4.610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir.