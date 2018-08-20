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Özel okullara kayıtlar sürüyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala özel öğretim kurumlarında kayıtlar da devam ediyor.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 15:24..
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Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi açılacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yapmaya hazırlanırken, özel okulların kayıtları da devam ediyor.

Özel okullar öğrencilere özellikle yabancı dil konusunda tamamen öğrenmeye odaklı çalışmalar yapıyor. Öğrenciler İngilizce’nin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolca da öğrenme imkanı buluyor.

Özel okullara kayıtlar sürüyor

HEDEF ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİREYLER YETİŞTİRMEK

İkinci yabancı dil eğitimi, öğrenilen İngilizce referans gösterilerek, aynı ilkeler doğrultusunda veriliyor.

Birinci yabancı dil olan İngilizce’deki başlıca hedef ise öğrencileri, bu dili çeşitli ortamlardaki insanlarla, sosyal hayatta, eğitimde ve iş yaşamında iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek.

Özel okullara kayıtlar sürüyor

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