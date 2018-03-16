taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.206
USD
3,9160
EURO
4,8294
ALTIN
166,20
PETR
65,2500

Özel sektörde 2018 maaşları

Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Özel sektörde 2018 maaşları

Her yılın ilk aylarında gazetelerin ekonomi servisleri, kalem kalem memurların aldığı ücretlere yönelik haberlere dolu olur. Ancak özel sektör için böyle bir araştırmaya rastlamak kolay olmaz.

Ekonomi dergisi Capital, özel sektör maaşlarının 2018 yılı miktarına yer verdiği yazı dizisinde, özel sektörde hangi düzeyde çalışan personelin ne kadar aldığını araştırdı.

Araştırmada yönetim kurulu başkanından hukuk müşavirine, bina yönetim uzmanından teknik destek operatörüne kadar birçok sektörde çalışan personelin maaş düzeyleri yer aldı.

(Tabloyu büyütmek için üzerine tıklayın)Özel sektörde 2018 maaşları

(Tabloyu büyük görmek için üzerine tıklayın)

Özel sektörde 2018 maaşları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 5,58 puanlık düşüşle 117.195,95 puan oldu.
Onay şartı internetten kartlı ödemeleri etkilemedi
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından, şubat ayı kartlı ödeme verileri açıklandı.
Yunanistan'daki kriz halkı sıkmaya devam ediyor
Ekonomik krizdeki Yunanistan'da, hükümet, üçüncü kurtarma paketi programından çıkmayı hedeflerken, ülkede yüz binlerce kişi zor koşullarda yaşam mücadelesini sürdürüyor.
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları güne yatay başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

19
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

127
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

69
Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

107
Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

149
Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

Uganda Havalimanı'nda kabin memuru uçaktan düştü

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM