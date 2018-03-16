Özel sektörde 2018 maaşları

Her yılın ilk aylarında gazetelerin ekonomi servisleri, kalem kalem memurların aldığı ücretlere yönelik haberlere dolu olur. Ancak özel sektör için böyle bir araştırmaya rastlamak kolay olmaz.

Ekonomi dergisi Capital, özel sektör maaşlarının 2018 yılı miktarına yer verdiği yazı dizisinde, özel sektörde hangi düzeyde çalışan personelin ne kadar aldığını araştırdı.

Araştırmada yönetim kurulu başkanından hukuk müşavirine, bina yönetim uzmanından teknik destek operatörüne kadar birçok sektörde çalışan personelin maaş düzeyleri yer aldı.

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