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Özge Borak sahnede coştu

Ünlü oyuncu Özge Borak, dansıyla geceye damga vurdu.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 10:37..
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GG

Afife Jalle Tiyatro Ödülleri, geçtiğimiz gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"BU DANS DEVAM EDECEK"

Babasıyla sahnede dans eden Borak, videoyu sosyal medya hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü: "Afife Jale Ödül Töreni sonrası babamla beraber yine şarkı söyleyip, dans ettik. Biz yine çoook eğlendik. Babamla şarkı söyleyip dans etmek benim için gurur kaynağı, harika bir anı ve müthiş eğlence... Evet evet ben bu durumu bir projeye dönüştüreceğim. Sadece bazı gecelerle sınırlı kalmayacak... Karar verdim. Ayrıca tüm ödül alanları ve de aday olanları yürekten kutluyorum."

Özge Borak sahnede coştu ViDEO

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