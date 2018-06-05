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Özge Borak'a ahlaksız teklif

Ünlü oyuncu Özge Borak, ahlaksız teklifi sosyal medya hesabında ifşa etti.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 10:25..
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Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.

Özge Borak'a ahlaksız teklif

"BİZ ONUN DİZİSİNİ ÇEKTİK CANIM"

Özge Borak, ahlaksız teklifi ifşa etti ve oldukça sert bir yanıt verdi: "Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…”

Özge Borak'a ahlaksız teklif

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