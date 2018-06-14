CHP ile HDP'nin üstü kapalı bir ittifak içinde olduğu herkesçe biliniyordu. Son olarak Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinginde "Demirtaş'a özgürlük" sloganları atılırken de bu yakınlık göze çarpmıştı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Habertürk'te katıldığı canlı yayında da HDP-CHP ittifakını yeniden gözler önüne sermiş oldu.

DEMİRTAŞ'I CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YAPACAKLAR

Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halinde hapishanede bulundan HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edileceğini söyledi.

Özgür Özel: Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak ViDEO