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Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşümün şart olduğunu vurguladı.

09.11.2017 - 13:07
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  2. Emlak
Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil

"KENDİ ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de uygulanacak kentsel dönüşüme de değinen Özhaseki, "Bizim şu anda yapı stokumuz 25 milyon civarında. 1999'da bir yönetmelik çıkmış, deprem yönetmeliği. 99'dan önceki binaların yapımı eski yönetmeliğe göre olduğu için biraz risk taşıyor. Bugüne kadar olan binalara yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak sahibi dönüştürmek isterse, siz kentsel dönüşüme tabi tutarsanız yenileyebiliyorsunuz. Ama gücünüz neye yetiyor? 1999'dan sonra yapılanları artık o yönetmeliğe göre yaptırıyorsunuz. Denetim de başlıyor ve sert kurallarla bu devam ediyor. Şimdi biz, kuralı koyduğumuz günden itibaren uygulamaya başlayacağız. Ama bir müddet sonra bizim koyduğumuz kuralların çok haklı olduğunu herkes görmüş olacak ve ilerde düşündüğümüz şehirlere doğru gitmiş olacağız. Şehirlerin hayatında 3, 5,10 yıllar çok kısa süreler. Bizim şehirlerimiz binlerce yıllık zaten. O yüzden biz ileriye doğru kendi şehirlerimizi yeniden dizayn etmeye çalışıyoruz."

Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil

Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil VİDEO

"ADA BAZLI DÖNÜŞÜM GEREKİYOR"

Ayrıca Özhaseki, "Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil. Aslında risk taşıyan binalar için doğrudur, yenilemek lazım ama şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşüm gerekiyor." diye konuştu.

YENİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ SON AŞAMADA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yeni Otopark Yönetmeliği  konusuna da değindi. Özhaseki, "Eskiden bir bina yapılırken, üç tane daireye bir tane otopark gösterme zorunluluğu vardı. Yani belediyeye gittiniz 12 daire yapıyorsunuz, 4 tane yer göstereceksiniz. Şimdi daire başı bir tane göstereceksiniz. 12 tane daireye 12 otopark yeri. Yoksa yapamazsınız" dedi.

Düzenlemenin zamanı ile ilgili de bilgi veren Özhaseki, "Son aşamaya geldi. Kendi içimizde bazı prensip kararları verdik. 10-15 gün içerisinde Başbakanlığa, yayımlanması için göndeririz" açıklamasını yaptı.

Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil

"6 AYDA KONUTLAR BİTECEK"

Terörden zarar gören il ve ilçelerle ilgili Özhaseki, "7 bölgede yoğun çatışma yaşandı. Bu bölgedeki yıkılan az ve çok hasarlı yapı sayısı 70 bin civarında. Bunun 26 bini ağır hasarlı, yani yıkmak zorunda olduğumuz ve ev vermek durumunda olduğumuz vatandaşların konutları. Diğer kısımlar az hasarlı olduğu için onların parası ödendi. Öbür konutların hepsinin yapımına başladık, bir kısmı bitti teslim ettik, bir kısmı da devam ediyor, yakında teslim edeceğiz. En geç 6 ay içerisinde bütün konutlar bitecek ve hak sahiplerine vereceğiz, onda bir sorun yok."

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Özhaseki: Bina bazlı dönüşüm doğru değil
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşümün şart olduğunu vurguladı.
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