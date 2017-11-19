Özhaseki: İklim toplantısından rest çekerek ayrıldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Almanya’nın Bonn kentinde bu yıl 23.'sü düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’na katıldı.

"YATIRIMLARIMIZIN ÖNÜNÜ İKLİM KİRLETME BAHANESİYLE KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Özhaseki, Türkiye'den istenen karbon emisyonu azaltılması konusuna sitem etti: "İkinci kavga da dünyanın yalnızca 0.7’sini kirlettiğimiz halde bizden mutlak karbon emisyonu azaltımı isteniyor. Köprü, termik santral gibi çok sayıda yatırımın önünü iklimi kirletme bahanesiyle kesecekler. Diyoruz ki taleplerimiz yerine gelmediği sürece Paris Anlaşması’na taraf olmayacağız, bunu Meclis’e getirmeyeceğiz."

SORUNUN TEMELİ...

Habertürk'e konuşan Bakan Özhaseki, sorunun temelinin 1992 yılında imzalanan BM İklim Konferansı Taraflar Sözleşmesi’ne dayandığını belirterek, o dönem yapılan hatanın faturasının bugün ödendiğini söyledi.

"REST ÇEKEREK AYRILDIK"

Bonn’daki son toplantıda Fiji ve BM Genel Sekreterliği’nin arabulucu olarak devreye girmesiyle Türkiye için bir ara formül geliştirilmesinin teklif edildiğini aktaran Özhaseki, bu teklifin reddedildiğini şu sözlerle ifade etti: "Yirmiye yakın ülke temsilcisiyle temasta bulundum. Gelişmekte olan ülke kategorisindeki Ek-2 ülkeleri 100 milyar liralık pastadan payları azalmasın diye bizi istemediler. 3 maddelik talebimizi reddettiler. Biz de rest çekerek toplantıdan ayrıldık."

TERMİK SANTRALLERİN ÖNÜ KAPANACAK

Özhaseki "Türkiye OECD ülkesi olduğu için gelişen ülkeler kategorisi olan Ek-1 ülkeleri arasına konuldu. O dönem toplantıya katılan Dışişleri yetkilileri buna itiraz etmedi. Gelişmiş ülkeler kategorisinde olduğunuzda 2 türlü yükümlülükle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birincisi 100 milyar dolarlık Yeşil İklim Fonu’na para aktarmak zorundasınız. Teknoloji yardımında bulunmak zorundasınız. İkincisi de mutlak karbon emisyonu azaltımı ile karşı karşıyayız. Bu olursa, pek çok tesis maliyetten dolayı kurulamayacak, termik santralların de havayı zehirleme bahanesiyle önü kapanacak. Paris Sözleşmesi’ne göre bu 2 yükümlülüğü 2020’ye kadar yerine getirmememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.