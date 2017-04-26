taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.635
USD
3,5881
EURO
3,9282
ALTIN
145,87
PETR
51,9900

Özhaseki: İstanbul'u depreme hazırlamalıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gerçekleşmesi beklenen deprem öncesinde kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

26.04.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Projeler

f

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor. Kentsel dönüşüm burada devreye girmeli ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Her yıl 200 bin bağımsız birimi dönüştürebilirsek İstanbul'u depreme hazırlamış oluruz." dedi.

DEPREM TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir otelde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada, gelecek 30 yıl içinde Marmara'da yaşanması muhtemel deprem tehlikesine dikkati çekti.

Özhaseki, deprem tehlikesine karşı uyarılarda bulunmanın yeterli olmadığını ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, "Depreme dayanıksız olan yapıları böyle bırakmayıp, yenileme ve dönüşüm çalışmalarını devam ettirmeliyiz. İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor. Kentsel dönüşüm burada devreye girmeli ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Her yıl 200 bin bağımsız birimi dönüştürebilirsek İstanbul'u depreme hazırlamış oluruz."

"BU ÇALIŞMA ŞEHİRLERİMİZİN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ"

Bakan Özhaseki, Şehircilik Şurası kapsamında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu aktararak "Bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu çalışma, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği. Kısa sürede Meclis'e getirilerek bir kanun teklifiyle geçiştirilecek bir konu değil. Uzun istişareler gerekiyor. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Değişimi hayatımızın her alanında gözlemleyebiliyoruz. Amerika'da son 10 yılda yapılan patent başvurularının yüzde 80'i şehircilik üzerine çalışmalar olduğunu öğrendik. İnsanlar bu konuda araştırmalar yaparak, yaşam standartlarını yükseltmenin, daha konforlu şartlarda yaşamanın gayreti içindeler."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

122
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

129
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

29
Uber 2020 için uçan araçlar alacak

Uber 2020 için uçan araçlar alacak

14
Emniyet'te FETÖ operasyonu

Emniyet'te FETÖ operasyonu

13
Hülya Avşar'a kızı Zehra Çilingiroğlu soruldu

Hülya Avşar'a kızı Zehra Çilingiroğlu soruldu

19
Falezlerden iki kez atlayan genç kız yaralı kurtuldu

Falezlerden iki kez atlayan genç kız yaralı kurtuldu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM