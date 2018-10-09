taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1086
Euro
7.0179
Altın
1187.935
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.388

Öztrak: Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok

CHP'li Öztrak, HDP ile ittifak yapmayacaklarını söyleyerek "Genel Başkanımız da açıklıyor ben de açıklıyorum. Söylediğimiz bir şey var; Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Politika
Öztrak: Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

"ŞU ANDA İTTİFAK BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Öztrak, 'CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP milletvekili Celal Doğan'ın İstanbul'da görüşmesine dair bunun bir ittifak ön görüşmesi olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Buna dair yaklaşımınız nedir?' sorusuna, "Lütfen öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız da açıklıyor ben de açıklıyorum. Söylediğimiz bir şey var. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen ve hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.'' cevabını verdi.

Öztrak: Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok VİDEO

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

Öztrak: Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM