Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

"ŞU ANDA İTTİFAK BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Öztrak, 'CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP milletvekili Celal Doğan'ın İstanbul'da görüşmesine dair bunun bir ittifak ön görüşmesi olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Buna dair yaklaşımınız nedir?' sorusuna, "Lütfen öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız da açıklıyor ben de açıklıyorum. Söylediğimiz bir şey var. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen ve hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.'' cevabını verdi.

Öztrak: Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok VİDEO



CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi



